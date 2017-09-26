Райан Гиггз: Барри, надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз
поздравил игрока «Вест Бромвича» Гарета Барри с рекордом по количеству матчей в
чемпионате Англии.
«Привет, Гарет, поздравляю с тем, что побил мой рекорд в премьер-лиге. Это большое достижение. Я знаю, что ты профессионал. Провести так много игр на высшем уровне — выдающаяся работа. Надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей», – заявил Гиггз.
«It’s a massive achievement»— Premier League (@premierleague) 25 сентября 2017 г.
Ryan Giggs pays tribute to Gareth Barry… pic.twitter.com/HA88KTqkAw
Напомним, матч с «Арсеналом» (0:2) для 36-летнего Барри
стал 633-м в АПЛ.
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