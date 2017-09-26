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Райан Гиггз: Барри, надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поздравил игрока «Вест Бромвича» Гарета Барри с рекордом по количеству матчей в чемпионате Англии.

«Привет, Гарет, поздравляю с тем, что побил мой рекорд в премьер-лиге. Это большое достижение. Я знаю, что ты профессионал. Провести так много игр на высшем уровне — выдающаяся работа. Надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей», – заявил Гиггз.

Напомним, матч с «Арсеналом» (0:2) для 36-летнего Барри стал 633-м в АПЛ.

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