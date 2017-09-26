Райан Гиггз: Барри, надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поздравил игрока «Вест Бромвича» Гарета Барри с рекордом по количеству матчей в чемпионате Англии.

«Привет, Гарет, поздравляю с тем, что побил мой рекорд в премьер-лиге. Это большое достижение. Я знаю, что ты профессионал. Провести так много игр на высшем уровне — выдающаяся работа. Надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей», – заявил Гиггз.

«It’s a massive achievement»



Ryan Giggs pays tribute to Gareth Barry… pic.twitter.com/HA88KTqkAw — Premier League (@premierleague) 25 сентября 2017 г.

Напомним, матч с «Арсеналом» (0:2) для 36-летнего Барри стал 633-м в АПЛ.