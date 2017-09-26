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Владимир Воробьев: Рады, что выиграли уже третий матч на выезде

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о победе над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, тяжелая победа. Все решил один гол. Начали вроде неплохо, но во втором периоде соперник добавил, мы выстояли, очень хорошо помог нам вратарь Еременко. Ребята дотерпели.

Конечно, мы стремимся побеждать в каждой игре, рады, что выиграли уже третий матч на выезде»,  приводит слова Воробьева официальный сайт «Авангарда».

Матч

Авангард - Динамо - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Комаров (Алексеев), 41:25 (0:1).

Место и дата

25 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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