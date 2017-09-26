Андрей Скабелка: Сундстрем? До Нового года мы его точно не увидим

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка – о поражении от московского «Динамо» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сложно комментировать такую игру. Несмотря на одну забитую шайбу, весь матч держал в напряжении до конца. Во втором периоде должны были забивать. Были выходы «три в ноль», «два в одного», достаточно большинства. Кроме реализации, по другим моментам не могу предъявить претензий. Ребята достаточно хорошо играли в своей зоне. Не смогли пробить Еременко, одна ошибка в начале третьего периода, матч проигран.

– Есть какая-то определенность по Сундстрему?

– Он нас обнадежил на предсезонке, это сильный центр первого звена. К сожалению, до Нового года мы его точно не увидим, ему нужна операция. Он ездил в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, он оказался неутешительным. В связи с этим ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды.