Андрей Скабелка: Сундстрем? До Нового года мы его точно не увидим
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка – о поражении от
московского «Динамо» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Сложно комментировать такую игру. Несмотря на одну забитую
шайбу, весь матч держал в напряжении до конца. Во втором периоде должны были
забивать. Были выходы «три в ноль», «два в одного», достаточно большинства.
Кроме реализации, по другим моментам не могу предъявить претензий. Ребята
достаточно хорошо играли в своей зоне. Не смогли пробить Еременко, одна ошибка
в начале третьего периода, матч проигран.
– Есть какая-то
определенность по Сундстрему?
– Он нас обнадежил на предсезонке, это сильный центр первого звена. К сожалению, до Нового года мы его точно не увидим, ему нужна операция. Он ездил в Швецию на обследование, мы ждали вердикта врачей, он оказался неутешительным. В связи с этим ищем усиление, замену на позицию первого центрфорварда команды.
Матч
Авангард - Динамо - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Комаров (Алексеев), 41:25 (0:1).
Место и дата
25 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция