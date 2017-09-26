Игорь Захаркин: Не все хоккеисты понимают, в каком тяжелом положении находится команда

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас это была важная игра после больших поражений. Мы считали, что настал тот рубеж, от которого мы должны подниматься вверх. Сегодня я разочарован нами всеми.

Такие матчи выигрываются на характере, травмах и жертвах. Мы пропустили гол на последней минуте в ситуации, когда численное превосходство в обороне было у нас. Это говорит о том, что не все хоккеисты понимают, в каком тяжелом положении находится команда.

Я думаю, что настала пора делать определенные выводы. Так безответственно проигрывать такие ответственные матчи недостойно команды, выступающей в КХЛ», – приводит слова Захркина официальный сайт «Югры».