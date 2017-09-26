Игорь Захаркин: Не все хоккеисты понимают, в каком тяжелом положении находится команда
Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал
поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Для нас это была важная игра после больших поражений. Мы
считали, что настал тот рубеж, от которого мы должны подниматься вверх. Сегодня
я разочарован нами всеми.
Такие матчи выигрываются на характере, травмах и жертвах. Мы
пропустили гол на последней минуте в ситуации, когда численное превосходство в
обороне было у нас. Это говорит о том, что не все хоккеисты понимают, в каком
тяжелом положении находится команда.
Я думаю, что настала пора делать определенные выводы. Так безответственно проигрывать такие ответственные матчи недостойно команды, выступающей в КХЛ», – приводит слова Захркина официальный сайт «Югры».
Матч
Югра - Динамо Мн - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
B. Dmitry (Китаров), 28:51 (0:1). Савинайнен (Скачков, Лекомцев), 35:29 (1:1). Ковыршин 59:10 (1:2).
Место и дата
25 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция