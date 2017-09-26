Горди Дуайер: Мы взяли три важных очка в нашу копилку

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер – о победе над «Югрой» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, хочется сказать, что мы взяли три важных очка в нашу копилку. В этом матче не все удавалось. Мы старались играть закрыто, но использовали некоторые возможности, чтобы забить.

Удалось забить первый гол, после чего мы ушли в защиту. В нашей игре тоже были слабые моменты, но нельзя записывать эту игру нам в пассив, так как три очка мы все-таки заработали», – заявил Дуайер.