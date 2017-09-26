Горди Дуайер: Мы взяли три важных очка в нашу копилку
Источник: ХК «Югра»Комментарии
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер – о победе над
«Югрой» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Прежде всего, хочется сказать, что мы взяли три важных очка
в нашу копилку. В этом матче не все удавалось. Мы старались играть закрыто, но
использовали некоторые возможности, чтобы забить.
Удалось забить первый гол, после чего мы ушли в защиту. В нашей игре тоже были слабые моменты, но нельзя записывать эту игру нам в пассив, так как три очка мы все-таки заработали», – заявил Дуайер.
Матч
Место и дата
27 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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