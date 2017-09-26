Хет-трик Мэттьюза и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча НХЛ «Торонто» на домашнем льду
обыграл «Монреаль» со счетом 5:1.
У победителей встречи хет-трик оформил Остон Мэттьюз и по одной шайбе забросили Патрик Марло и Вильям Нюландер, а у гостей единожды отличился Джефф Питри.
Российский защитник хозяев льда Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу.
В следующем матче предсезонки «Мэйпл Лифс» 28 сентября вновь
сыграет с «Канадиенс», но уже на выезде.
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