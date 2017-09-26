Александр Андриевский: «Торпедо» больше заслужило победу, чем мы

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражении от «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» сегодня больше заслужило победу, чем мы. У нас были неплохие отрезки, особенно удался второй период. К сожалению, не реализовали много большинства.

Второй гол нас надломил, мы долго не могли прийти в себя. В концовке третьего периода прибавили, но было уже поздно», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Торпедо».