Александр Андриевский: «Торпедо» больше заслужило победу, чем мы
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о
поражении от «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Торпедо» сегодня больше заслужило победу, чем мы. У нас
были неплохие отрезки, особенно удался второй период. К сожалению, не
реализовали много большинства.
Второй гол нас надломил, мы долго не могли прийти в себя. В концовке третьего периода прибавили, но было уже поздно», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Торпедо».
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