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Александр Андриевский: «Торпедо» больше заслужило победу, чем мы

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский – о поражении от «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» сегодня больше заслужило победу, чем мы. У нас были неплохие отрезки, особенно удался второй период. К сожалению, не реализовали много большинства.

Второй гол нас надломил, мы долго не могли прийти в себя. В концовке третьего периода прибавили, но было уже поздно», - приводит слова Андриевского официальный сайт «Торпедо».

Матч

Торпедо - Адмирал - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Баранцев (Рассказов, Ураков), 8:58 (1:0). Дугин (Даугавиньш), 48:47 (2:0). Паршин (Столяров, Галузин), 59:09 (3:0).

Место и дата

25 сентября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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