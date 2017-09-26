Петерис Скудра: Хорошо, что забили второй гол и здорово разыграли третий
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Адмиралом»
(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Первые десять минут провели здорово. Был и азарт, и навал.
Забив гол, немного расслабились. «Адмирал» - очень быстрая техничная команда, и
нам было тяжело.
Второй период мы уступили, заработали пару ненужных
удалений, после чего соперник нас поджал. Хорошо, что выстояли, и Галимов
выручил.
В третьем периоде мы сыграли так, как и должны действовать. С первых секунд добавили, перевели игру в зону атаки. Начали давить, пошли моменты, штанги. Хорошо, что забили второй гол и здорово разыграли третий в большинстве», - приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».
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