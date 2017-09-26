Пять очков Лайне принесли победу «Виннипегу» в матче с «Калгари»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча НХЛ «Виннипег» на домашнем льду
обыграл «Калгари» со счетом 5:2.
У победителей встречи дубль оформил Патрик Лайне и по одной
шайбе забросили Марк Шейфел, Николай Элерс и Дастин Бафлин, а у гостей
отличились Шон Монахан и Мэттью Ткачук.
19-летний финский форвард, автору двух голов, также записал
на свой счет три результативные передачи.
В следующем матче предсезонки «Флэймз» 29 сентября на выезде
сыграет с «Ванкувером», а «Джетс» днем ранее встретится с «Оттавой».
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