Пять очков Лайне принесли победу «Виннипегу» в матче с «Калгари»

В рамках предсезонного матча НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Патрик Лайне и по одной шайбе забросили Марк Шейфел, Николай Элерс и Дастин Бафлин, а у гостей отличились Шон Монахан и Мэттью Ткачук.

19-летний финский форвард, автору двух голов, также записал на свой счет три результативные передачи.

В следующем матче предсезонки «Флэймз» 29 сентября на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Джетс» днем ранее встретится с «Оттавой».