Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пять очков Лайне принесли победу «Виннипегу» в матче с «Калгари»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча НХЛ «Виннипег» на домашнем льду обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Патрик Лайне и по одной шайбе забросили Марк Шейфел, Николай Элерс и Дастин Бафлин, а у гостей отличились Шон Монахан и Мэттью Ткачук.

19-летний финский форвард, автору двух голов, также записал на свой счет три результативные передачи.

В следующем матче предсезонки «Флэймз» 29 сентября на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Джетс» днем ранее встретится с «Оттавой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хет-трик Мэттьюза и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»В рамках предсезонного матча НХЛ «Торонто» на домашнем льду обыграл «Монреаль» со счетом 5:1.«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву», забросив восемь шайбВ рамках предсезонного матча «Нью-Джерси» разгромил «Оттаву» со счетом 8:1.НХЛ добавила в статистику Мориса Ришара голевую передачу спустя 17 лет после его смертиНХЛ улучшила статистику канадского хоккеиста Мориса Ришара, добавив ему голевую передачу, сделанную им в 1945 году.«Трамп докопался до спортсменов, как до фонарного столба». Куда полез президент?«Трамп докопался до спортсменов, как до фонарного столба». Куда полез президент?В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Тарасенко поразил ворота «Питтсбурга», Варламов помог обыграть «Миннесоту»Хоккеисты «Сент-Луиса» нанесли поражение «Питтсбургу» в рамках предсезонного матча. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Футбол
«Бетис» разгромил «Леванте», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ляказетта
Футбол
Марио Гетце: Матчи с «Реалом» всегда получались что надо
Футбол
Петер Бос: Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой «Реала»
все новости
Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Калгари
Калгарикалендарьстатистика
Патрик Лайне
Патрик Лайневсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости