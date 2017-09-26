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Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
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КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс», «Трактор» – «Салават Юлаев» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат
26 сентября 2017

Матч

Автомобилист - Нефтехимик

Место и дата

26 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Ак Барс

Место и дата

26 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Салават Юлаев

Место и дата

26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - ХК Сочи

Место и дата

26 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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