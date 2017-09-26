КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс», «Трактор» – «Салават Юлаев» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
26 сентября 2017
Матч
Место и дата
26 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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