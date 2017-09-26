«Спартак» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Массимо Карерры сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а «красные» также не смогли обыграть на своем поле «Севилью» (2:2).