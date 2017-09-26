«Спартак» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак»
сыграет с «Ливерпулем».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 21:45 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Массимо Карерры сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а «красные» также не смогли обыграть на своем поле «Севилью» (2:2).
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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