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«Спартак» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Массимо Карерры сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а «красные» также не смогли обыграть на своем поле «Севилью» (2:2).

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Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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