«Манчестер Сити» – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Шахтером».

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили на выезде «Фейеноорд» (4:0), а команда из Донецка обыграла «Наполи» (2:1).