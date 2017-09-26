«Манчестер Сити» – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер
Сити» сыграет с «Шахтером».
Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили на выезде «Фейеноорд» (4:0), а команда из Донецка обыграла «Наполи» (2:1).
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция
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