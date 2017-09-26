«Боруссия» Д – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.

«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?

«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее? Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.