«Боруссия» Д – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская
«Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде
и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Петера Боса уступили «Тоттенхэму» (1:3), а «сливочные» разгромили АПОЭЛ (3:0).
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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