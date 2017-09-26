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«Боруссия» Д – «Реал». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Петера Боса уступили «Тоттенхэму» (1:3), а «сливочные» разгромили АПОЭЛ (3:0).

Матч

Боруссия - Реал

Место и дата

26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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