Победы «Амкара» и «Ахмата», дубль Ляказетта и новый рекорд по числу игр в чемпионате Англии. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
Пермский «Амкар» на своем поле разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета.
В параллельной встрече «Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина».
Дубль Александра Ляказетта принес лондонскому «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем».
К слову, 36-летний полузащитник «дроздов» Гарета Бэрри обошел Райана Гигза и стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей.
После матча валлийский волшебник поздравил Бэрри с этим невероятным достижением.
Футболисты «Бетиса» забили четыре безответных мяча в ворота «Леванте».
СКА обыграл «Барыс» и продолжил рекордную победную серию.
«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву», забросив восемь шайб.
Хет-трик Остона Мэттьюза и передача Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль».
А пять очков Патрика Лайне принесли победу «Виннипегу» в противостоянии с «Калгари».
Видео дня: «Ахмат» – «Рубин» (1:0). Автогол Оздоева
Цитат дня: «Я решил стать тренером», – Хаби Алонсо – о своем возвращении в большой футбол.
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