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Победы «Амкара» и «Ахмата», дубль Ляказетта и новый рекорд по числу игр в чемпионате Англии. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

 Пермский «Амкар» на своем поле разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул зону вылета.

В параллельной встрече «Ахмат» на последних минутах вырвал победу у «Рубина».

Дубль Александра Ляказетта принес лондонскому «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем».

К слову, 36-летний полузащитник «дроздов» Гарета Бэрри обошел Райана Гигза и стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей.

После матча валлийский волшебник поздравил Бэрри с этим невероятным достижением. 

Футболисты «Бетиса» забили четыре безответных мяча в ворота «Леванте».

СКА обыграл «Барыс» и продолжил рекордную победную серию.

«Нью-Джерси» разгромил «Оттаву», забросив восемь шайб.

Хет-трик Остона Мэттьюза и передача Никиты Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль».

А пять очков Патрика Лайне принесли победу «Виннипегу» в противостоянии с «Калгари».

Видео дня: «Ахмат» – «Рубин» (1:0). Автогол Оздоева

Цитат дня: «Я решил стать тренером», – Хаби Алонсо – о своем возвращении в большой футбол.

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