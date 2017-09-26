Нападающий «Рейнджерс» дисквалифицирован на два матча за атаку в голову

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Дежарден пропустит два предсезонных матча НХЛ за атаку в голову форварда «Нью-Джерси» Майлза Вуда, сообщает официальный сайте лиги.

Напомним, инцидент произошел в первом периоде матча, который состоялся в воскресенье и завершился победой «Нью-Джерси» со счетом 2:1. За свои действия игрок был удален до конца встречи.

Сегодня «Рейнджерс» провели матч с «Филадельфией». Хоккеист не принимал участия в игре. Также форвард пропустит матч, который команды проведут во вторник.