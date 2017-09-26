Константин Генич: Главная проблема «Ливерпуля» – оборона

Сегодня московский «Спартак» сыграет против «Ливерпуля» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 21.45 мск.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями от предстоящей встречи.

– Главная слабость «Ливерпуля» – это разбалансированность. У команды мощнейшая атака, и очень крепкий кулак в центре поля. Отмечу левый фланг обороны, где хорошо играет как в атаке, так и в защите испанец Альберто Морено.

Но главная слабость «красных» – дисбаланс между игрой в обороне и в атаке. «Ливерпуль» очень много пропускает. Причем регулярно. Но чтобы эта команда ошибалась, ее нужно заставить. Например, как это делал «Лестер» в Кубке Лиги и в чемпионате Англии.

«Лисы» заставили голкипера «Ливерпуля» Симона Миньоле, который не славится своей надежностью, допускать ошибки. То же самое касается обороны – и Деян Ловрен, и Жоэль Матип – не топ-игроки. Именно в этом главная проблема команды. У «красных» очень сильная атака, но в обороне команда допускает такие ошибки, которые не может позволить себе топ-клуб.

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