Рижское «Динамо» и Гальярди расторгли контракт

Как сообщает официальный сайт КХЛ, рижское «Динамо» и американский форвард Терри Гальярди расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, хоккеист перешел в команду минувшим летом. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сделал шесть результативных передач в 11 матчах за рижан в КХЛ.

Также сообщается, что китайский «Куньлунь» поместил в список отказов 32-летнего российского форварда Константина Макарова, отметившегося одной результативной передачей в шести встречах в этом сезоне.



