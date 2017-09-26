Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рижское «Динамо» и Гальярди расторгли контракт

Источник:  КХЛКомментарии

Как сообщает официальный сайт КХЛ, рижское «Динамо» и американский форвард Терри Гальярди расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, хоккеист перешел в команду минувшим летом. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сделал шесть результативных передач в 11 матчах за рижан в КХЛ.

Также сообщается, что китайский «Куньлунь» поместил в список отказов 32-летнего российского форварда Константина Макарова, отметившегося одной результативной передачей в шести встречах в этом сезоне.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мы же не балет смотрим! Скоро будем пылинки сдувать». Крик души тренера «Амура»«Мы же не балет смотрим! Скоро будем пылинки сдувать». Крик души тренера «Амура»После победы «Спартака» над «Амуром» (4:1) главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов жестко высказался о современных хоккейных правилах.Победы «Амкара» и «Ахмата», дубль Ляказетта и новый рекорд по числу игр в чемпионате Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Доедет ли Мозякин до казанских ворот? Превью игрового дня в КХЛДоедет ли Мозякин до казанских ворот? Превью игрового дня в КХЛСегодня в чемпионате Континентальной лиги всего четыре матча. Центральный состоится в Магнитогорске. «Магнитка» - «Ак Барс».КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс», «Трактор» – «Салават Юлаев» и другие матчиРезультаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.Иван Телегин: Моя задача не пропускать и при случае забитьИван Телегин: Моя задача не пропускать и при случае забитьГлавным вдохновителем и организатором победы ЦСКА над «Слованом» (3:2) стал форвард Иван Телегин.
Хоккей
Рижское «Динамо» и Гальярди расторгли контракт
Футбол
Константин Генич: Главная проблема «Ливерпуля» – оборона
Хоккей
Нападающий «Рейнджерс» дисквалифицирован на два матча за атаку в голову
Футбол
Райан Гиггз: Бэрри, надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости