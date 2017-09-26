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Кокорин, Смолов и Кузяев – три лучших игрока РФПЛ по итогам 11 туров

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Еженедельник «Советский спорт – Футбол» через неделю опубликует свою версию топ-10 лучших игроков РФПЛ, в первой тройке два зенитовца.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин – лучший футболист РФПЛ по итогам 11 туров. В следующем номере «ССФ» опубликует топ-10 игроков российской премьер-лиги. На втором месте – Федор Смолов из «Краснодара», на третьем – полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Все трое, кстати, вызваны в сборную России на матчи против Южной Кореи и Ирана. 

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