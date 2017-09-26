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Константин Генич: В нынешнем «Спартаке» особых нареканий нет только к Джикии

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре Фернандо, отметив, что на данный момент особых претензий нет только к защитнику Георгию Джикии.

– Что происходит с Фернандо?
– Даже Каррера, который каждый день видит этого игрока и общается с ним, не даст ответа. Возможно, в чемпионский сезон мы были под впечатлением от его игры. Я не помню, чтобы в других командах бразилец был лидером. Да, его трансфер сработал, но с другой стороны, соперники «Спартака» анализируют его игру. В данном случае речь идет о выходе из обороны. И сейчас мы видим, как другие команды научились играть против Фернандо. Как только его «закрывают», у красно-белых возникают проблемы. 

Мне кажется, он потерял уверенность, поэтому его передачи перестали доходить до адресата. Но я бы не стал акцентировать внимание только на нем. Сейчас особых нареканий нет только к Георгию Джикии. Все остальные игроки не демонстрируют тот чемпионский уровень, который был в прошлом сезоне. Это касается и Промеса, который почему-то стал больше думать о своей статистике, чем о команде. Не думаю, что Квинси забил себе голову уходом в другой клуб. Он прекрасно понимает, что рано или поздно покинет «Спартак».

Полную версию читайте сегодня, в 12.00 мск на сайте «Советского спорта». 

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Место и дата

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