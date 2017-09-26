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«Советский спорт» поздравляет Олега Белозерова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спор» поздравляет с днем рождения Президента ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.

«Уважаемый Олег Валентинович,

редакция «Советского спорта» с удовольствием поздравляет вас с днем рождения!

Не так часто, как хотелось бы, нам выпадает возможность сказать добрые слова человеку, который бы на своем посту так много сделал и продолжает делать для российского спорта. Человеку, который любит спорт, знает его, который даже в самые непростые времена находит способ поддержать любимые команды и сделать так, чтобы имя «Локомотива» и в футболе, и в хоккее оставалось одним из самых узнаваемых и уважаемых брендов. В бизнесе, в управлении огромной корпорацией, сегодня вы ставите рекорды – так же, как когда-то ставили их в легкой атлетике. И мы не сомневаемся, что список ваших рекордов еще долго будет пополняться все новыми достижениями.

«Советский спорт» еще раз присоединяется к поздравлениям, которые вы получаете в этот день, и желает всего наилучшего вам и вашим близким!»

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