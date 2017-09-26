Российский боец UFC Азамат Мурзаканов провалил допинг-тест

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Азамат Мурзаканов провалил допинг тест.

Спортсмен был уведомлен USADA о нарушении антидопинговой политики. Проба была взята 2 сентября. Какое именно вещество было найдено в организме Мурзаканова пока не сообщается.

За свою карьеру в ММА Мурзаканов провел семь поединков и во всех одержал победы. Сейчас он тренируется в Нью-Джерси.

Россиянин имеет контракт с UFC и должен был дебютировать в сильнейшей лиге мира в июне против Йохами Кристенсена, но снялся с бойцовского шоу из-за травмы.

Скорее всего, Азамат будет дисквалифицирован на один год.