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Александр Мостовой: «Ливерпуль» слишком силен для нынешнего «Спартака»

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».

«У «Спартака» мало шансов отобрать очки у «Ливерпуля» - это слишком сильный оппонент. Возможно, стоит сыграть в более закрытый футбол и постараться поискать счастья в контратаках. Не вижу в такой тактике ничего плохого - так сейчас многие играют.

Что касается упущенных «Спартаком» побед в концовках, то я думаю, тут дело не в физическом состоянии футболистов, а в психологии. Это очень большая проблема, которую команде необходимо как можно быстрее решить.

Многие говорили, что «Ливерпуль» был нестабилен в последних играх. Однако свой последний матч в премьер-лиге против «Лестера» они провели достаточно уверенно.

Постепенно набирает игровые кондиции и лидер красных Филиппе Коутиньо, который летом был в одном шаге от перехода в «Барселону», и несостоявшийся трансфер серьезно повлиял на его психологическое состояние. Но, по сути, с «Лестером» играл оптимальный состав, который, вероятно, и будет противостоять «Спартаку» в Москве», - цитируют Мостового «Известия.

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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