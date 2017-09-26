Виталий Мутко: Отставка Меркушкина не повлияет на подготовку Самары к ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018.



«Это никак не повлияет на подготовку. Это субъект РФ, и губернатор, который назначен исполняющим обязанности, не сторонний человек, он работал в этом городе. А самое главное – подготовка к чемпионату мира – это госпрограмма. И кто бы ни был губернатором, он должен соблюдать преемственность и должен неукоснительно исполнять обязательства РФ.



И я думаю, что так и будет. Никаких проблем я здесь не вижу», - цитирует Мутко «Р-Спорт».