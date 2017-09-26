Сможет ли «Спартак» выиграть у «Ливерпуля» в Москве? (опрос, обсуждение)

Сегодня в Москве состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» (Россия) и «Ливерпулем» (Англия).

Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Предлагаем Вам обсудить предстоящую игру и принять участие в голосовании. Как вы считаете, сможет ли российская команда добиться победы?

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