Британские СМИ остались недовольны пресс-конференцией Клоппа в Москве

Как сообщает RT со ссылкой на Liverpool Echo, в британских СМИ подвергли критике организацию пресс-конференции наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в преддверии матча против московского «Спартака».

Согласно СМИ, английские журналисты посетовали на проблемы с микрофоном, которые возникали по ходу пресс-конференции у немецкого специалиста, странные вопросы, а также неудовлетворительную работу переводчицы.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в Москве и стартует в 21.45 мск.

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