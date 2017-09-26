Врио губернатора Самарской области: Власти проведут ревизию строительства нового стадиона

Самарские власти проведут полную ревизию сложившейся ситуации со строительством стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.



«Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации.



Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены», - цитирует Азарова РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 сентября принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.