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Министр спорта Самарской области: Отставка Меркушкина не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Вектор подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 будет продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области, заявил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

«Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен», - цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 сентября принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

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