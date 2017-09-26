Министр спорта Самарской области: Отставка Меркушкина не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018
Источник: ТАССКомментарии
Вектор подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 будет
продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской
области, заявил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.
«Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен», - цитирует Шляхтина ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин 25 сентября принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.
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