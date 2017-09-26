Охранники стадиона избили футболистов гостевой команды в чемпионате Китая
Источник: «Свободная Пресса»Комментарии
Игроки «Харбин Итэн», выступающего во втором дивизионе чемпионата Китая, пострадали от нападения сотрудников службы безопасности стадиона в перерыве матча против «Юньнань Лицзян».
Как сообщает «Свободная Пресса», по показаниям пострадавшей стороны во время таймаута, когда команда была в раздевалке, в комнате неожиданно погас свет, после чего в помещение ворвались около десяти охранников и начали избивать футболистов дубинками.
Несмотря на инцидент, после перерыва матч продолжился и завершился со счетом 1:1.
«Юньнань Лицзян» отрицает свою причастность к нападению и ставит под сомнения достоверность обвинений со стороны гостей.
По данному факту Китайская футбольная ассоциация уже начала расследование.
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