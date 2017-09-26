Охранники стадиона избили футболистов гостевой команды в чемпионате Китая

Игроки «Харбин Итэн», выступающего во втором дивизионе чемпионата Китая, пострадали от нападения сотрудников службы безопасности стадиона в перерыве матча против «Юньнань Лицзян».

Как сообщает «Свободная Пресса», по показаниям пострадавшей стороны во время таймаута, когда команда была в раздевалке, в комнате неожиданно погас свет, после чего в помещение ворвались около десяти охранников и начали избивать футболистов дубинками.

Несмотря на инцидент, после перерыва матч продолжился и завершился со счетом 1:1.

«Юньнань Лицзян» отрицает свою причастность к нападению и ставит под сомнения достоверность обвинений со стороны гостей.

По данному факту Китайская футбольная ассоциация уже начала расследование.