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Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Федор Емельяненко, который также является президентом Союза ММА России, откроет школу в Новогорске. Открытие состоится 27 сентября.

В мероприятии примут участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и президент «Академии бокса» Тимофей Кургин.

Кроме этого, состоится мастер-класс бойцов команды Fedor Team.

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Сергей Ващенко
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