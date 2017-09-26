Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске

«Советский спорт» дает прогноз на этот поединок.

Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта» «Советский спорт» дает прогноз на этот поединок.

Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42

Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42 «Советский спорт» составил гид по бойцовскому шоу.

В Великих Луках определились победители первенств России по ММА среди юношей 16-17 лет и среди юниоров 18-20 лет.

Владимир Осия: Бои юношей и юниоров ничем не уступают взрослым соревнованиям

Владимир Осия: Бои юношей и юниоров ничем не уступают взрослым соревнованиям В Великих Луках определились победители первенств России по ММА среди юношей 16-17 лет и среди юниоров 18-20 лет.