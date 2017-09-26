Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Федор Емельяненко, который также является президентом Союза ММА России, откроет школу в Новогорске. Открытие состоится 27 сентября.
В мероприятии примут участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и президент «Академии бокса» Тимофей Кургин.
Кроме этого, состоится мастер-класс бойцов команды Fedor Team.
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