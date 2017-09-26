Кузнецова проиграла Корне во втором круге в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг турнира в Ухане. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Сегодня спортсменка из РФ уступила француженке Ализе Корне со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

За все время игры уроженка Санкт-Петербурга 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Корне поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) – Варвара Лепченко (США).