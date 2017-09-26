Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России

Рашид Рахимов: Если Дзюба так и будет продолжать, то будет играть в сборной

Бывший главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов – о футболистах, вызванных в сборную России на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.