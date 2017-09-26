Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Известный эксперт Александр Бубнов считает, что вратарь
«Зенита» Андрей Лунев имеет все шансы стать первым номером в сборной
России.
«Лунев очень уверенно играет. Если он и дальше будет так играть, то может заменить Акинфеева в сборной России», - цитирует Бубнова «Спорт FM».
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что продолжает считать Игоря Акинфеева основным голкипером.
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