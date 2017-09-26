«Торо Россо» отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии

Команда «Формулы-1» «Торо Россо» отстранила российского пилота Даниила Квята от участия в Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября.

Как сообщает портал Motorsport.com, Квята в команде заменит французский пилот Пьер Гасли. Для Гасли малазийский этап станет дебютным в «Формуле-1».

Квят участвовал в 14 гонках этого сезона и заработал четыре очка. Россиянин четыре раза сошел с трассы и дважды финишировал на девятом месте.