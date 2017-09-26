Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Ученые из Великобритании утверждают, что они работают над таблетками, которые смогут улучшить вашу физическую форму без походов в спортзал.



Ученые определили ключевой белок, который высвобождается во время тренировок. Они занимаются его синтезом.

Таблетка получила рабочее название «Piezo 1» и действует как «датчик упражнений»: увеличивая приток крови к мозгу и мышцам, как во время физической активности.



Эксперты утверждают, что применение таблетки обеспечивает более безопасный эффект для улучшения физической формы по сравнению с традиционными тренировками. В частности, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака.

