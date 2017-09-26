Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ученые из Великобритании утверждают, что они работают над
таблетками, которые смогут улучшить вашу физическую форму без походов в
спортзал.
Ученые определили ключевой белок, который высвобождается
во время тренировок. Они занимаются его синтезом.
Таблетка получила рабочее название «Piezo 1» и
действует как «датчик упражнений»: увеличивая приток крови к мозгу и мышцам,
как во время физической активности.
Эксперты утверждают, что применение таблетки
обеспечивает более безопасный эффект для улучшения физической формы по
сравнению с традиционными тренировками. В частности, снижается риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака.
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