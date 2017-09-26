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Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые из Великобритании утверждают, что они работают над таблетками, которые смогут улучшить вашу физическую форму без походов в спортзал.

Ученые определили ключевой белок, который высвобождается во время тренировок. Они занимаются его синтезом.

Таблетка получила рабочее название «Piezo 1» и действует как «датчик упражнений»: увеличивая приток крови к мозгу и мышцам, как во время физической активности.

Эксперты утверждают, что применение таблетки обеспечивает более безопасный эффект для улучшения физической формы по сравнению с традиционными тренировками. В частности, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака.

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