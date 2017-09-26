Юрий Бережко: «Динамо» будет добавлять по ходу сезона

Волейболист московского «Динамо» Юрий Бережко поделился впечатлениями после победы над «Ярославичем» в третьем туре российской Суперлиги со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:16).

«После двух проигранных туров все игроки понимали, что нужно выходить и выполнять свою работу, никаких особых разговоров в плане настроя у нас не проводилось, все старались, понимали, что надо находить свою игру, взаимодействовать с пасующими, корректировать проблемы на приеме.

Мы сыграли в свою игру, показали то, что можем на данный момент. В течение сезона будем добавлять, усиливать подачу, работать над точностью передач. Найдем взаимодействие с новичками и просто будем играть хорошую игру и показывать красивый волейбол», — цитирует Бережко официальный сайт ВФВ.