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Никита Симонян: Ничья для «Спартака» станет хорошим результатом

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент РФС Никита Синонян высказал мнение о том, что футболисты «Спартака» должны собраться перед матчем с «Ливерпулем». А также заявил, что ничья станет хорошим результатом для красно-белых.

«Я не могу желать «Спартаку» ничего, кроме победы. В игре с таким клубом, как «Ливерпуль», ничья станет хорошим результатом. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: «Слава «Спартаку», – поделился Симонян ТАСС.

Ветеран спартаковцев выразил надежду, «что «Спартак» не разочарует сегодня».

Напомним, что перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» потерял несколько игроков, среди которых: Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Георгий Тигиев. По мнению Симоняна: «Средняя линия не выглядит так мобильно, как с Зобниным».

Матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет во вторник в 21:45 на стадионе «Открытие-Арена».

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