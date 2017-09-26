Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» сам организовал пресс-конференцию Клоппа

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что пресс-конференцию Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов организовывал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции.Что из этого вышло – журналисты видели сами», – написал Трахтенберг в своем твиттере.

Ранее «Советский спорт» сообщал, что английские журналисты раскритиковали организацию пресс-конференции Клоппа, пожаловавшись на проблемы с микрофоном, странные вопросы, и непрофессионализм переводчиклов.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» состоится сегодня в Москве и стартует в 21.45 мск.

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