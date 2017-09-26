«Спартак» сыграет против «Ливерпуля» в красной форме (фото)

Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на Твиттер, московский «Спартак» сыграет против «Ливерпуля» в красной форме, а футболисты английского клуба – в белой.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и стартует в 21.45 мск.

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