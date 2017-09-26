«Спартак» сыграет против «Ливерпуля» в красной форме (фото)
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на Твиттер, московский «Спартак» сыграет против «Ливерпуля» в красной форме, а футболисты английского клуба – в белой.
На поединок #UYL #СпартакМЛиверпульМ наша молодежка выйдет в красном! Гости сыграют в белом. pic.twitter.com/hvFSb3aHdd— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 сентября 2017 г.
Напомним, игра между командами состоится сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и стартует в 21.45 мск.
Читайте также:
«С такой игрой в обороне будет тяжко». Генич – о матче «Спартак» – «Ливерпуль»
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически