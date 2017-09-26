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Моуриньо попросил руководство «МЮ» продлить контракты с Феллайни и Рэшфордом

Источник:  IndependentКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо попросил руководство клуба продлить контракты с полузащитником Маруаном Феллайни и нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщает Independent.

Португальский тренер хочет, чтобы и Феллайни, и Рэшфорд решили свои проблемы и сконцентрировались на футболе. Моуриньо подозревает, что бельгиец Феллайни уже зимой может договориться о переходе в другой клуб.

Напомним, что контракт с Рэшфордом рассчитан до 2020 года. Форвард в этом сезоне АПЛ выступает в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

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