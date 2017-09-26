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Генеральный директор «Ахмата»: Клуб не принуждает ходить на футбол студентов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что информация о том, якобы на матчи клуба в принудительном порядке заставляют ходить студентов, не соответствует действительности.

«Это чушь, что места на стадионе привязаны к студенческим билетам. У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать на стадион? Ну, один раз загоните, а дальше что?» - цитирует Айдамирова «Р-Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что студентам, которые не будут ходить на домашние матчи «Ахмата», пригрозили отчислением.

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