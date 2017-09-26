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Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA в Китае

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA, который проходит в китайском Ухане. Об этом сообщает Газета.Ru.

Макарова одержала победу в матче против американки Лорин Дэвис со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался час 35 минут.

В третьем круге соревнований россиянка встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Симона Халеп (Румыния).

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