Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA в Китае

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA, который проходит в китайском Ухане. Об этом сообщает Газета.Ru.



Макарова одержала победу в матче против американки Лорин Дэвис со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался час 35 минут.

В третьем круге соревнований россиянка встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Симона Халеп (Румыния).