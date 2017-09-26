Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA в Китае
Источник: Газета.RuКомментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий
круг турнира WTA,
который проходит в китайском Ухане. Об этом сообщает Газета.Ru.
Макарова одержала победу в матче против американки Лорин Дэвис со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался час 35 минут.
В третьем круге соревнований россиянка встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Симона Халеп (Румыния).
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