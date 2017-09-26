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Валерий Кечинов: «Спартак» в матче с «Ливерпулем» должен прыгнуть выше головы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывших полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов между красно-белыми и «Ливерпулем».

«Если брать последние результаты и игру «Спартака», а также те потери, которые понесла команда – я имею в виду травмы футболистов – то я не жду от «Спартака» чего-то очень яркого. Но сейчас шанс появляется у тех футболистов, которые получали мало игровой практики. С той мотивацией, которая должна быть у игроков, можно горы свернуть. Сегодня нужна полная самоотдача, необходимо прыгнуть выше головы. Только с таким настроем возможен положительный результат.

У игроков есть возможность проявить себя на таком уровне, чтобы их увидела вся Европа. Думаю, они должны настроиться и собраться на эти игры. Помню себя, когда я играл в Лиге чемпионов – мне даже настраиваться было не нужно на эти матчи. Тот же Ивелин Попов уже должен на себя взять бремя лидера, Луис Андриано, если будет в порядке, тоже должен весь свой опыт использовать сегодня. Вера есть, мы переживаем за команду. Еще в прошлом сезоне она показывала прекрасный футбол.

Когда болельщики погонят вперед, это может помочь. Но нельзя допускать таких ситуаций как в игре с «Анжи», когда пять футболистов соперника выходят на одного защитника. Здесь нужно с умом подходить – если побежать вперед всей командой, «Ливерпуль» накажет. Там есть мастера, которые могут решить результат в одиночку», - цитирует Кечинова «Р-Спорт».

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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