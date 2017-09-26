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Андрей Зубков: Барцокас - тренер с головой

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Форвард сборной России и «Химок» Андрей Зубков после возвращения в расположение подмосковной команды рассказал, как отдохнул после недавно завершившегося Евробаскета-2017.

«После Евробаскета нам дали отдохнуть неделю, и ее я провел дома в Краснодаре. Увидел родителей, успел восстановиться и физически, и морально, поэтому к сезону полностью готов. Для меня лучший отдых – увидеть своих близких и друзей, отвлечься на пару дней от баскетбола. Скоро стартует чемпионат, но мы все профессионалы и находимся в хорошей физической форме, а времени на то, чтобы наиграть комбинации и изучить систему, хватит. Думаю, у нас все получится.

Конечно же, я следил за результатами «Химок» во время предсезонной подготовки, даже посмотрел один матч на турнире в Хорватии. Я знаю Георгиоса Барцокаса и примерно представляю, что и как будет проходить. Он адекватный и хороший тренер, что называется, с головой и своей системой. Рад, что снова буду с ним работать. Новых одноклубников ещё не видел, поэтому рано говорить о нашей команде, время покажет. Впереди длинный сезон, от которого я жду безумных путешествий, большого числа матчей и, конечно же, хорошего баскетбола», — цитирует Зубкова официальный сайт «Химок».

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