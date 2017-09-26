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Салливан Баррера: Бивол должен драться со мной. Многие его избегают, а я бросаю ему вызов

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Второй номер рейтинга WBA Салливан Баррера хочет провести бой против российского боксера Дмитрия Бивола, который встретится с Трентом Броадхерстом.

«Бивол должен драться со мной! Он – первый номер в рейтинге, я – второй. В чем смысл рейтингов, если они (WBA) не выполняют собственные правила? В то время как другие бойцы избегают Бивола, я бросаю ему вызов. Я был готов драться с Баду Джеком, и Бивола я тоже побью!», – приводит слова Барреры Allboxing.ru.

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