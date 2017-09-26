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Маркес ушел в отставку с поста главного тренера «Лас-Пальмас»

Источник:  ФК «Лас-Пальмас»Комментарии

Испанец Маноло Маркес покинул пост главного тренера «Лас-Пальмаса».

«Маркес возглавил клуб в июле. После шести туров «Лас-Пальмас» набрал шесть очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании», - сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

49-летний тренер ранее работал со второй командой «Лас-Пальмас» и вывел ее из третьего дивизиона во второй.

Сообщается, что до назначения нового тренера, руководить командой будут помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.

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