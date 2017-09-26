Маркес ушел в отставку с поста главного тренера «Лас-Пальмас»
Источник: ФК «Лас-Пальмас»Комментарии
Испанец Маноло Маркес покинул пост главного тренера «Лас-Пальмаса».
«Маркес возглавил клуб в июле. После шести туров «Лас-Пальмас» набрал шесть очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании», - сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
49-летний тренер ранее работал со второй командой «Лас-Пальмас» и вывел ее из третьего дивизиона во второй.
Сообщается, что до назначения нового тренера, руководить командой будут помощники Маркеса – Хуан Карлос Валерон и Пакито Ортис.
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