Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Как сообщает официальный сайт «Амкара», который сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Ростова», жеребьевка турнира пройдет 27 сентября в Москве.
Напомним, что в 1/8, 1/4 и 1/2 финала Кубка страны хозяин поля определяется по большей разнице выездных и домашних игр. При равенстве этого показателя проводится жеребьевка.
Помимо пары «Амкар» – «Ростов», определится место проведения следующих игр:
«Авангард» – «Тамбов»
«Енисей» – «Луч-Энергия»
«Олимпиец» – «Шинник»
В оставшихся парах хозяева поля уже известны:
«СКА-Хабаровск» – «Динамо СПб»
«Спартак» – «Спартак-Нальчик»
«Рубин» – «Крылья Советов»
»Тосно» – «Томь»
Добавим, что матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.
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