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Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Амкара», который сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Ростова», жеребьевка турнира пройдет 27 сентября в Москве.

Напомним, что в 1/8, 1/4 и 1/2 финала Кубка страны хозяин поля определяется по большей разнице выездных и домашних игр. При равенстве этого показателя проводится жеребьевка.

Помимо пары «Амкар» – «Ростов», определится место проведения следующих игр

«Авангард» – «Тамбов»

«Енисей» – «Луч-Энергия»

«Олимпиец» – «Шинник»

В оставшихся парах хозяева поля уже известны:

«СКА-Хабаровск» – «Динамо СПб»

«Спартак» – «Спартак-Нальчик»

«Рубин» – «Крылья Советов»

​»Тосно» – «Томь»

Добавим, что матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.

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