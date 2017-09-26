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Алексей Швед: Судить о форме «Химок» по предсезонных матчам не стоит

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед рассказал, как отдохнул после Евробаскета-2017.

«После чемпионата Европы я провел неделю в Москве, где у меня было много дел. Что еще делал? Отдыхал, высыпался, ел, гулял по городу. Чувствую себя хорошо, нога не беспокоит. Конечно, Евробаскет получился тяжелым, мы провели девять матчей за 15 дней, но после этого перерыва я продолжу подготовку к сезону со своей командой.

Кстати, за ходом «предсезонки» «Химок» я следил, постоянно общался с ребятами, так что я в курсе событий. Но, как я всегда говорю, судить о результатах команды по предсезонке не стоит, потому что на данном этапе главная задача – готовиться к чемпионату. У нас много новых игроков, и еще предстоит найти взаимопонимание, мы с Андреем Зубовым еще ни разу не тренировались в полном составе, так что все выводы будем делать потом», — цитирует Шведа официальный сайт «Химок».

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