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Ученые рекомендуют делать двухдневные перерывы в диете

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двухнедельные перерывы в низкокалорийном питании помогают справиться с естественной реакцией организма на голод и эффективно сбросить вес. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются те, кто сел на низкокалорийную диету, чтобы снизить вес, — так называемый «эффект плато». В какой-то момент вес просто перестает снижаться и, несмотря на низкое количество калорий, поступающих с пищей, упорно остается на прежнем уровне. Такой эффект является проявлением естественного адаптивного механизма, выработанного в ходе эволюции. В условиях дефицита пищи организм переходит в режим экономии, ограничивая объем сжигаемых калорий и останавливая потерю веса.

Авторы исследования из Университета Тасмании предположили, что перерывы в низкокалорийном питании могут помочь переломить такую реакцию организма на голод. В эксперименте принимали участие более 50 страдающих от ожирения мужчин, которых случайным образом разделили на две группы. Все они получали питание, калорийность которого была снижена на треть от нормы. При этом одна половина участников сидела на такой диете непрерывно в течение четырех месяцев (16 недель), а у второй половины был иной режим: они перемежали двухнедельные периоды низкокалорийной диеты «брейками» такой же продолжительности, во время которых питались так, чтобы поддержать энергетический баланс организма, то есть не голодали. Смена этих циклов продолжалась в течение 30 недель (то есть общая продолжительность голодания была такой же, как и у первой группы, 16 недель).

В итоге оказалось, что участники, делавшие перерывы в диете, не только сбросили больше килограммов, чем те, кто голодал непрерывно, но и набрали меньше веса, когда диета закончилась. Через полгода после завершения исследования средняя потеря веса у участников из «прерывистой» группы была на восемь килограммов больше, чем у участников из «постоянной» группы.

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