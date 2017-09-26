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Оксана Косаченко: «Торо Россо» решила «встряхнуть» Квята после неудач

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший менеджер российского пилота Виталия Петрова Оксана Косаченко высказала мнение по поводу отстранения гонщика «Формулы-1» Даниила Квята от участия в Гран-при Малайзии.

«Думаю, что «Торо Россо» решила просто «встряхнуть» Квята после серии неудач. Он проводит довольно сложный в моральном плане сезон. На мой взгляд, руководство команды также хочет дать шанс Пьеру Гасли», - поделилась Косаченко ТАСС.

Спортивный менеджер добавила, что «в любом случае в следующее году придется расстаться с одним из пилотом».

Напомним, что Квят, набравший в текущем сезоне четыре очка, занимает 19-е место. Россиянин на этапе в Сингапуре попал в аварию и не сумел завершить соревнования.

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