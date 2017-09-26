Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фанаты «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе после стычек с полицией

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Трое фанатов голландского «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе перед футбольным матчем Лиги чемпионов с местным «Наполи».

По сообщению Football Italia, фанаты голландского клуба устроили стычку с полицией. Добавим, что префектура Неаполя запретила болельщикам «Фейеноорда» посещать матчи с «Наполи» из-за беспорядков, устроенных ими в 2015 году в Риме перед матчем Лиги Европы с «Ромой». Однако, несмотря на запреты, болельщики все-таки прибыли в Неаполь.

Напомним, что матч второго тура группы F «Наполи» - «Фейеноорд» начнется во вторник в 21:45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жоржиньо: Думаю, «Наполи» прибавил в психологииПолузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».Маурицио Сарри: Ожидаю, что «Фейеноорд» доставит нам завтра неприятностиГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда».«Вест Хэм» хочет заменить Билича на СарриРуководство «Вест Хэма» хотело бы назначить главным тренером команды итальянского специалиста Маурицио Сарри. Об этом сообщают британские СМИ.Милик получил травму и пропустит несколько недельФорвард «Наполи» Аркадиуш Милик получил травму в матче чемпионата Италии против СПАЛа (3:2). Точные сроки восстановления пока неизвестны.Мишель Платини: У «Ювентуса» уже нет такого доминирования в серии А, как раньшеБывший президент УЕФА, чемпион Европы-1984 Мишель Платини считает, что полное превосходство «Ювентуса» в итальянской серии А уходит в прошлое.
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября
Футбол
Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» сам организовал пресс-конференцию Клоппа
Футбол
Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России
MMA
Федор Емельяненко откроет школу единоборств в Новогорске
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика