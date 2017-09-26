Фанаты «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе после стычек с полицией

Трое фанатов голландского «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе перед футбольным матчем Лиги чемпионов с местным «Наполи».

По сообщению Football Italia, фанаты голландского клуба устроили стычку с полицией. Добавим, что префектура Неаполя запретила болельщикам «Фейеноорда» посещать матчи с «Наполи» из-за беспорядков, устроенных ими в 2015 году в Риме перед матчем Лиги Европы с «Ромой». Однако, несмотря на запреты, болельщики все-таки прибыли в Неаполь.

Напомним, что матч второго тура группы F «Наполи» - «Фейеноорд» начнется во вторник в 21:45 по московскому времени.