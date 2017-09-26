Экс-игрок «Спартака»: Хоть Ярмоленко и забил гол «Тоттенхему», видно, что он пока теряется на поле

Бывший игрок «Спартака», «Торпедо» и ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о положении Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии». Напомним, игрок сборной Украины перебрался в Германию минувшим летом из киевского «Динамо».

«Я смотрел две игры «Боруссии» с участием Ярмоленко и могу сказать, что ему пока тяжело влиться в коллектив. Заметно, что он не то что уступает мастерством, но пока что «сырой» для этой команды.

Хоть Ярмоленко и забил гол «Тоттенхему», видно, что он пока теряется на поле. В киевском «Динамо» он чувствовал себя спокойно и раскованно, а здесь он еще не полностью понимает игру и не нашел с партнерами такого взаимодействия.

Естественно, Андрей будет очень стараться, а вот получится ли у него показать сразу что-то с «Реалом»… будем надеяться, но я считаю, что чего-то феноменального он все-таки не продемонстрирует», – цитирует Афанасьева «Газета.ru».